Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022 для сборной России

21:09
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
Теги:

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале подвела итог жеребьевки ЧМ-2022 для сборной России. Россия попала в группу Н c Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Я думаю, что самой худшей моделью поведения будет расчет на то, что нам повезло (или относительно повезло) с жеребьевкой ЧМ в Катаре.

Со времени сказки на чемпионате мира в России прошло уже очень много времени. С тех пор у нас не появилось новых Аршавиных, Семаков и Игнашевичей. Опыт плохих игр у нас есть со всеми, кроме сборной Мальты.

В общем, напрямую в финальную часть можно только из штанов выпрыгнуть. Но этот способ — наша главная тактика и стратегия в любом международном соревновании», — написала Канделаки.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1558
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир