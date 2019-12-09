Источник: Россия в отборе ЧМ-2022 будет называться Россией, а на турнире получит другое имя

Сборная России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 будет выступать под собственным названием, утверждает журналист AP Грэм Данбар в Twitter. Если команда выйдет в финальную стадию, то в Катаре будет выступать под нейтральным названием.

ФИФА и ВАДА примут совместное решение по данному вопросу.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн