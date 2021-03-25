Швейцария обыграла Болгарию в отборочном турнире ЧМ-2022, Дания оказалась сильнее Израиля

Сборная Швейцарии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Болгарию со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Брель Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер, хозяева ответили точным ударом Кирилла Десподова.

В другом матче первого тура Дания обыграла Израиль со счетом 2:0. Отличились Мартин Брэйтуэйт и Йонас Винн.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа C

Болгария — Швейцария — 1:3 (0:3)

Голы: Эмболо, 7 (0:1). Сеферович, 10 (0:2). Цубер, 13 (0:3). Десподов, 46 (1:3).

Болгария: П.Илиев, Занев, Димов, Попов, Божиков, Сисинью (Цветанов, 72), Дим.Илиев (А.Илиев, 46), Костадинов, Малинов (Чочев, 71), Десподов (Делев, 48), Йомов (И.Илиев, 70).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Мбабу, Шачири (Закария, 75), Джака, Цубер (Варгас, 75), Фройлер (Соу, 86), Сеферович (Гавранович, 86), Эмболо (Мехмеди, 90).

Предупреждения: Аканджи, 54. Сисинью, 69.

Судья: Дабанович (Черногория).

25 марта. София. Стадион «Васил Левски».

Группа F

Израиль — Дания — 0:2 (0:1)

Голы: Брэйтуэйт, 13 (0:1). Винн, 67 (0:2).

Израиль: Марсиано, Тиби, Даса (Кандиль, 86), Эльхамед, Абу Ханна (Лави, 46), Менахем (Хазиза, 85), Натхо (Голаса, 68), Захави, Перец, Даббур (Вайссман, 60), Соломон.

Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен, Мехле (Стрюгер Ларсен, 86), Васс, Дилэйни (Нергор, 88), Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Аннерсен, 77), Брэйтуэйт, Винн (Сков Ольсен, 77).

Предупреждения: Брэйтуэйт, 7. Шмайхель, 54. Лави, 59. Тиби, 64.

Судья: Поусон (Англия).

25 марта. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».