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Флик прокомментировал выход сборной Германии на ЧМ-2022

12 октября, 03:56
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Македонии (4:0).

«Сейчас у нас пять побед из пяти в этом сезоне. Вы должны похвалить команду за их отношение к делу. Конечно, первый тайм был немного сумасшедшим, но мы можем быть счастливы, что победили и прошли квалификацию», — приводит слова Флика RTL.

После этого матча Германия с 21 очком гарантировала себе первое место в группе J и обеспечила участие в чемпионате мира. Северная Македония с 12 очками — на третьей строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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