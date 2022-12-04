Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Месси является лучшим игроком мира. Это очевидно. Присутствие столь авторитетного игрока, как Месси — крайне важно для сборной Аргентины. Но там есть и остальные игроки очень хорошего уровня. Месси не только выше игроков сборной Аргентины, сегодня он — лучший игрок мирового футбола. Его присутствие — большой плюс, оно вдохновляет его партнеров по команде. Есть такое понятие как «аура авторитета». Мне кажется, это дает возможность сборной Аргентины добиваться больших результатов», — цитирует Газзаева «Спорт День за Днем».