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Сегодня, 13:31

Газзаев: «Месси не только выше игроков сборной Аргентины, сегодня он — лучший игрок мирового футбола»

Газзаев отреагировал на выход Аргентины в четвертьфинал ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Месси является лучшим игроком мира. Это очевидно. Присутствие столь авторитетного игрока, как Месси — крайне важно для сборной Аргентины. Но там есть и остальные игроки очень хорошего уровня. Месси не только выше игроков сборной Аргентины, сегодня он — лучший игрок мирового футбола. Его присутствие — большой плюс, оно вдохновляет его партнеров по команде. Есть такое понятие как «аура авторитета». Мне кажется, это дает возможность сборной Аргентины добиваться больших результатов», — цитирует Газзаева «Спорт День за Днем».

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 9 декабря, начало — в 22.00 мск.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gazzaev-mne-by-ochen-khotelos-chtoby-messi-stal-chempionom-mira-

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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