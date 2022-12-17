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Гаджиев — о поражении Марокко в матче за третье место: «Мне кажется, что в их поражении виноваты они сами»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о матче за третье место на чемпионате мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко.

«Матч был хороший и итог на самом деле для обеих команд позитивный, но проигравшие всегда недовольны результатом. Марокканцы были огорчены, это было видно во время игры и после нее, а также по многочисленным обращениям к арбитру. Мне кажется, что в их поражении виноваты они сами. Сборная Марокко не действовала столь расчетливо, как во всех других играх чемпионата — она позволяла себе лишнего в отдельных моментах.

У многих вызывает вопрос: нужна ли игра за третье место после поражения в полуфинале? Поэтому на многих турнирах отказались проводить матч за «бронзу», обеим командам давали награду и все. На матче Хорватия — Марокко стадион был заполнен, болельщики пришли, радовались, переживали, эмоциональный накал был высокий. Хорватам, наверное, нужна была эта игра, мы видели, как они целовали медали", — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Сборная Марокко потерпела поражение от Хорватии в матче за третье место. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В финале ЧМ-2022 встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Матч пройдет 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-sbornaya-marokko-sama-vinovata-v-porazhenii-ot-khorvatov-1441661/

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Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Гаджи Гаджиев
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