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Сегодня, 11:15

Франция — Марокко: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко Хаким Зиеш и Ашраф Хакими.
Фото Global Look Press

В среду, 14 декабря, сборная Франции сыграет против Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала турнира Франция обыграла Польшу (3:1), а в четвертьфинале была сильнее Англии (2:1). Марокко в серии пенальти победило Испанию (0:0, 3-0 пен), а в 1/4 финала обошло Португалию (1:0).

Следить за матчем Франция — Марокко вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
Марокко

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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