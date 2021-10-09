Месси может пропустить матч с Уругваем из-за травмы
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая, сообщает TNT Sports.
По данным источника, аргентинец почувствовал в левом колене. Его состояние будет оценено завтра, после чего будет принято решение о возможности его участия.
Матч Аргентина — Уругвай состоится 11 октября. Начало в 02.30 по московскому времени.
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