ФИФА и Катар обсудили вопрос увеличения команд на ЧМ-2022 с 32 до 48

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино обсудил с представителями оргкомитета чемпионата мира-2022 возможность увеличения числа участников турнира с 32 до 48 команд, информируетKuwait News Agency.

Уже известно, что ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике впервые пройдет с участием 48 сборных, однако Инфантино хочет расширить турнир уже с 2022 года.

- Я настроен оптимистично, но будет ли это легко? Нет, это нелегко, я должен сказать честно, - приводит издание слова Инфантино.

Ранее сообщалось, что решение об увеличении числа участников турнира до 48 будет принято только после доклада ФИФА о технических возможностях.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря