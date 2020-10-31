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Фарфан не вызван в сборную Перу на матчи с Аргентиной и Чили

06:37
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Тренерский штаб сборной Перу объявил состав на ноябрьские матчи. 36-летний нападающий Джефферсон Фарфан, покинувший летом локомотив, не попал в список.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 13 ноября перуанцы сыграют против Чили, а 17-го — против Аргентины.

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