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Это'О назвал ЧМ в России лучшим в истории

11:45
Самюэль Это&#039;О. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Самюэль Это&#039;О. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. Легендарный футболист стал послом ЧМ-2022.

«Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать еще лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», — цитирует RT Это'О.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля, победителем стала сборная Франции.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/814476-etoo-chm-rossiya-istoriya

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