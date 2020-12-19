Это'О назвал ЧМ в России лучшим в истории

Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это'О назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории. Легендарный футболист стал послом ЧМ-2022.

«Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать еще лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», — цитирует RT Это'О.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля, победителем стала сборная Франции.