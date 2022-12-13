Энрике заявил, что сделал бы Сарабию игроком стартового состава сборной Испании

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что изменил бы в матче с Марокко, если бы у него была такая возможность.

«Думаю, на этом чемпионате мира у Сарабии должно было быть больше игровой практики. На Евро он был важным игроком, показывал зрелищный футбол. В «ПСЖ», правда, он практически не играл, а в матче с Иорданией ему не хватило вдохновения. Сейчас я бы даже сделал его игроком стартового состава. Хотя мы бы наверняка все равно проиграли бы... Но, если честно, он заслужил выходить чаще на поле», — приводит слова Энрике Marca.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.