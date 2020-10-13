«Дзюба напоминает Жиру во Франции». Легенда из Австралии знает капитана сборной России

Посол Верховного комитета по организации и наследию ЧМ-2022 в Катаре и лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэйхилл в интервью «СЭ» сравнил форварда сборной России Артема Дзюбу с лидером сборной Франции Оливье Жиру.

— Сборная России добралась до четвертьфинала. Вы были удивлены ее успехом?

— Чемпионат мира — краткосрочный турнир. Когда ты видишь, как та или иная команда добивается побед, ты можешь удивиться. Но на самом деле это совсем не удивительно. Это чемпионат мира: каждые четыре года разные сборные творят удивительные вещи. Я даже не знаю, применимо ли к чемпионатам мира слово «сенсация». На групповом этапе есть всего три матча, к которым ты должен подойти максимально готовым и сконцентрированным. Россия в 2018 году играла умно, тщательно изучила своих соперников и забила немало голов. Она радовала своих болельщиков, и это чувствовалось.

— Кто из игроков вам запомнился?

— Всегда запоминаются нападающие, ведь они забивают голы. И Россия в 2018-м открыла миру новые имена. Как зовут очень-очень высокого парня?

— Артем Дзюба.

— Да. Он мне напоминает Жиру в сборной Франции. Тренер сборной России выбрал верную тактику на игры и использовал качества большого форварда по максимуму. Опять же, дело не в удаче, а в правильно выстроенной стратегии. (Гоша Чернов)

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