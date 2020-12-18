Дюков высказался о решении CAS лишить российские сборные флага

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

— Есть ли надежда что чемпионат мира 2022 не затронет решение Спортивного арбитражного суда?

— Вы про Катар? Не знаю, как коллеги, но я еще не видел полного текста решения САS. Как получим, проведем дополнительные консультации с ФИФА. Если пройдем отбор. Только после этого можно будет дать комментарии какие-то.

Ранее CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

(Гоша Чернов)