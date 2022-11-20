Чемпионат мира-2022: расписание матчей группы D
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Состав группы D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа D: расписание матчей
22 ноября. 16.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Дания — Тунис. №6
22 ноября. 22.00. Эль-Вакра. «Эль-Джануб». Франция — Австралия. №5
26 ноября. 13.00. Эль-Вакра. «Эль-Джануб». Тунис — Австралия. №21
26 ноября. 19.00. Доха. «Стадион 974». Франция — Дания. №23
30 ноября. 18.00. Эль-Вакра. «Эль-Джануб». Австралия — Дания. №37
30 ноября. 18.00. Эр-Райян. «Эдьюкейшн Сити». Тунис — Франция. №38
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