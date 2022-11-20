Бензема: «Разум подсказывает мне оставить место тому, кто может помочь сборной Франции на ЧМ-2022»

Форвард сборной Франции Карим Бензема прокомментировал свою травму, которая не позволит ему сыграть на ЧМ-2022 в Катаре.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен, как и всегда, думать о команде. Разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде провести хороший турнир. Спасибо за все ваши сообщения поддержки», — написал Бензема в соцсетях.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).