Брозович сообщил, что полностью восстановился в преддверии чемпионата мира-2022

Полузащитник Хорватии Марсело Брозович рассказал, что полностью восстановился после травмы и готов выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Я чувствую себя хорошо. Я тренировался в течение последних несколько недель, играл в трех матчах по 15-20 минут в каждом и полчаса в последнем.

Наша цель — выйти из группы, а там посмотрим. Если мы будем выкладываться в каждой игре, никаких проблем не будет. Я думаю, нас многие уважают, потому что люди видят, что, когда мы все здоровы и вместе, нас трудно остановить. Мы хотим сыграть лучше, чем в прошлый раз", — приводит Sempre Inter слова 30-летнего футболиста.

Напомним, что Брозович получил травму во время выступлений за национальную команду в Лиге наций.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Хорватии попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.