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Сегодня, 22:06

Пареха: «Очень рад за Месси, он заслужил выиграть чемпионат мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Николас Пареха ответил на вопрос о Лионеле Месси, который выиграл чемпионат мира в конце 2022 года.

— Вы с Месси выигрывали Олимпиаду в свое время. Пару месяцев назад он взял кубок мира. Наконец-то?

— Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Это единственный титул, которого ему недоставало. Для меня он лучший игрок в истории, лучший игрок мира. Я очень рад за него, за своих экс-одноклубников, друзей. Аргентинцы очень хотели этой победы. Это было невероятное счастье для всей страны.

— После победы Месси на чемпионате мира вопрос о том, кто лучше — он или Роналду — можно назвать закрытым?

— Если бы даже Месси не выиграл кубок мира, для меня он все равно остался бы лучшим игроком мира. После его победы все это переходит немного в другую плоскость измерений, — сказал Пареха Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/parekha-ochen-rad-za-messi-on-zasluzhil-vyigrat-chempionat-mira-227119/
Лионель Месси
Николас Пареха
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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