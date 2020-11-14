Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Одного гола Фирмину хватило Бразилии для победы над Венесуэлой

05:31
14 ноября. Роберту Фирмину празднует гол. Фото Twitter
14 ноября. Роберту Фирмину празднует гол. Фото Twitter
Теги:

Сборная Бразилии выиграла у Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2020 (1:0). Единственный гол забил Роберту Фирмину.

Бразилия вышла в лидеры турнирной таблицы, опередив Аргентину. Венесуэла осталаась на предпоследней строчке.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Бразилия — Венесуэла — 1:0 (0:0)

Гол: Фирмину, 67.

Бразилия — Венесуэла

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир