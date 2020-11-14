Одного гола Фирмину хватило Бразилии для победы над Венесуэлой
Сборная Бразилии выиграла у Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2020 (1:0). Единственный гол забил Роберту Фирмину.
Бразилия вышла в лидеры турнирной таблицы, опередив Аргентину. Венесуэла осталаась на предпоследней строчке.
Чемпионат мира-2022
Отборочный турнир
Южная Америка
Бразилия — Венесуэла — 1:0 (0:0)
Гол: Фирмину, 67.
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