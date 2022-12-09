Бразилия проиграла шесть последних матчей против европейских сборных в плей-офф чемпионатов мира

Сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Бразильцы уступили европейской команде в плей-офф чемпионата мира в шестой раз подряд. Эта серия длится с 2006 года.

Помимо матча с Хорватией, за последние 16 лет Бразилия встречалась в плей-офф с такими сборными из Европы, как Франция (2006), Нидерланды (2010), Германия (2014) и Бельгия (2018). Во всех случаях бразильцы проигрывали.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала европейскую сборную в финале ЧМ-2002 — тогда она выиграла у Германии (2:0).