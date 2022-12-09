Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:15

Бразилия проиграла шесть последних матчей против европейских сборных в плей-офф чемпионатов мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты сборной Бразилии после поражения от Хорватии.
Фото Reuters

Сборная Бразилии проиграла Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Бразильцы уступили европейской команде в плей-офф чемпионата мира в шестой раз подряд. Эта серия длится с 2006 года.

Помимо матча с Хорватией, за последние 16 лет Бразилия встречалась в плей-офф с такими сборными из Европы, как Франция (2006), Нидерланды (2010), Германия (2014) и Бельгия (2018). Во всех случаях бразильцы проигрывали.

Сборная Бразилии в последний раз побеждала европейскую сборную в финале ЧМ-2002 — тогда она выиграла у Германии (2:0).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
0
Читайте также
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ в зоне спецоперации
Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
В Польше назвали Западную Украину колонией Варшавы
Как получить грант
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
ЧМ-2022: Аргентина — Нидерланды — кто станет соперником Хорватии в полуфинале? Онлайн-трансляция
В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой
Трезеге оценил игру Оливье Жиру на чемпионате мира-2022
Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию
Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022
Ливакович повторил рекорд по отбитым ударам в сериях пенальти на одном чемпионате мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эмоции и слезы футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022

Трезеге оценил игру Оливье Жиру на чемпионате мира-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости