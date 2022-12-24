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Сегодня, 15:19

Бенту считает, что сборная Португалии не так сильно зависит от Роналду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту считает, что национальная команда уже не так сильно зависит от нападающего Криштиану Роналду.

«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», — приводит слова Бенту Noticiasaominuto.com.

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил 1 гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.

Источник: https://www.noticiasaominuto.com/desporto/2139328/cr7-usou-se-o-jogador-da-coreia-para-escamotear-outras-coisas
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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