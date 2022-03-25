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Сегодня, 03:55

«Бэйл решил исход матча». Алаба — о поражении Австрии от Уэльса

Алаба прокомментировал поражение Австрии от Уэльса
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Австрии Дэвид Алаба после поражения от Уэльса (1:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что австрийцы рассчитывали на большее.

«Сейчас трудно найти какие-либо слова. Конечно, мы хотели большего. Мы не достигли своей цели и очень этому опечалены. Можно с уверенностью сказать, что Бэйл решил исход матча. Он показал свой класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
2:1
Австрия
Голы
Бэйл, 25 (1:0), Бэйл, 51 (2:0), Забитцер, 64 (2:1)
Уэльс
Хеннесси Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси Джеймс (Джонсон, 88) Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия
Линднер Драгович Хинтереггер Алаба Лайнер (Грегорич, 88) Зейвальд Забитцер Баумгартнер (Вайманн, 77) Лаймер (Калайджич, 65) Шлагер (Лазаро, 77) Арнаутович
Предупреждения
Уилсон 59’, Уильямс 90+5’  -  Баумгартнер 24’, Лайнер 88’
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033888--wales-vs-austria/
Гарет Бэйл
Давид Алаба
Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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