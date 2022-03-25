Капитан сборной Австрии Дэвид Алаба после поражения от Уэльса (1:2) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что австрийцы рассчитывали на большее.

«Сейчас трудно найти какие-либо слова. Конечно, мы хотели большего. Мы не достигли своей цели и очень этому опечалены. Можно с уверенностью сказать, что Бэйл решил исход матча. Он показал свой класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Алабу.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уэльса сыграет с победителем матча Украина — Шотландия, который был перенесен.