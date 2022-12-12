Александр Елагин прокомментировал игру сборной Англии на ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин рассказал, что думает об игре сборной Англии на ЧМ-2022. Англичане проиграли в четвертьфинале Франции 1:2.

«Англия выступила достойно на этом чемпионате мира. Проиграли чемпионам, французам. Если бы уступили другому сопернику, можно было бы сказать: это провал. Или, допустим, команда ничего не создала бы в этом матче. Нет, Англия имела шансы выиграть. Кто знает, как бы все завершилось, реализуй Кейн удар с 11 метров, второй по счету», — цитирует Елагина «РБ Спорт».