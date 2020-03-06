36-летний Дани Алвес вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В нее вошел и 36-летний защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес. На его счету 118 матчей и 8 голов за национальную команду.

Вратари: Вевертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Иван («Понте Прета»).

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данилу, Алекс Сандру (оба — «Ювентус», Италия), Ренан Лоди («Атлетико», Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Эдер Милитау («Реал», Испания), Фелипе («Атлетико», Испания).

Полузащитники: Каземиру («Реал», Испания), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Бруну Гимараэш («Лион», Франция), Артур («Барселона», Испания), Эвертон Рибейру («Фламенго»), Филиппе Коутинью («Бавария», Германия).

Нападающие: Бруну Энрике («Фламенго»), Неймар («ПСЖ», Франция), Эвертон («Гремиу»).

28 марта Бразилия сыграет дома с Боливией, 1 апреля — на выезде с Перу.