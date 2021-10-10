«Ювентус» и «Ньюкасл» интересуются ван де Беком
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует «Ювентус», который хочет арендовать игрока в январе с возможностью выкупа. Также хавбеком интересуется «Ньюкасл».
В текущем сезоне футболист сыграл 3 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями. Контракт ван де Бека с «МЮ» действует до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю