Первый тренер Дзюбы: «Мне говорили, что что-то будет в Турции»

Первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы Василий Шупляков в комментарии для «СЭ» поделился мыслями о продолжении карьеры игрока.

«Мы очень редко встречаемся с Артемом. Меньше месяца назад он сказал: «Василич, все нормально!». Мне говорили, что что-то будет в Турции. Но точно не сказали. Он выглядел очень ничего. Дзюба в хорошей форме. Когда мы виделись, он ругался с арбитрами. Дзюба с хребтом! Дзюба в роли тренера? Сложно сказать. В это я не лезу. Так, улыбнулись, немного пообщались. Надеюсь, что у него получится», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба является свободным агентом. Последней командой футболиста был турецкий «Адана Демирспор», за который он выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В ноябре нападающий и клуб расторгли контракт.