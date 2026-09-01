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«Тоттенхэм» отдал защитника Соузу в аренду в «Порту»

«Тоттенхэм» отдал защитника Соузу в аренду в «Порту»

Павел Лопатко

«Порту» подписал арендный контракт с защитником «Тоттенхэма» Соузой. Соглашение будет действовать до 30 июня 2027 года.

20-летний бразилец играет за английскую команду с января 2026 года, куда перешел из «Сантоса». Его контракт с лондонцами действует до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 Соуза сыграл в 4 матчах Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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