«Барселона» хочет обменять Кессье на Брозовича

«Барселона» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Как сообщил испанский журналист Джерард Ромеро в Twitter, каталонцы готовы обменять Франка Кессье на хорвата.

25-летний ивуариец, игравший ранее за «Милан», получает мало игрового времени в каталонской команде под руководством Хави, поэтому может покинуть команду этой зимой.

В этом сезоне Кессье забил 1 гол в 16 матчах во всех турнирах. У 30-летнего Брозовича 2 гола в 12 матчах за «Интер».