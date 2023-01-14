Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 04:56

«Барселона» хочет обменять Кессье на Брозовича

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Барселона» заинтересован в подписании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Как сообщил испанский журналист Джерард Ромеро в Twitter, каталонцы готовы обменять Франка Кессье на хорвата.

25-летний ивуариец, игравший ранее за «Милан», получает мало игрового времени в каталонской команде под руководством Хави, поэтому может покинуть команду этой зимой.

В этом сезоне Кессье забил 1 гол в 16 матчах во всех турнирах. У 30-летнего Брозовича 2 гола в 12 матчах за «Интер».

Марсело Брозович
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» предложил 30 миллионов еро за Нони Мадуэке
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости