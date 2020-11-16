«Милан» может приобрести Малена из ПСВ в качестве подмены Ибрагимовичу

Форвард ПСВ Дониэлл Мален может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 21-летний голландец может стать сменщиком форварда Златана Ибрагимовича, который из-за возраста и большого количества матча нуждается в подмене. Проблемой в трансфере может стать тот факт, что клуб из Эйндховена хочет продать игрока за большие деньги.

Ранее сообщалось, что Мален может перейти в «Барселону».

В текущем сезоне Мален провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.