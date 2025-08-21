«Милан» может подписать Бонифейса

«Милан» хочет приобрести нападающего «Байера» Виктора Бонифейса, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб может арендовать 24-летнего нигерийца за 5 миллионов евро с правом выкупа за 25-27 миллионов евро.

Бонифейс имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 форвард сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.