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21 августа 2025, 05:25

Пиоли подтвердил уход Бельтрана из «Фиорентины». Игроком интересуется ЦСКА

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли подтвердил, что нападающий Лукас Бельтран покинет команду в ближайшее время. Игрок не поехал с командой на выездной матч Лиги конференций против «Полесья».

«Бельтран остался дома, потому что на трансферном рынке есть движение», — приводит Football Italia слова Пиоли.

Ранее стало известно о переговорах ЦСКА с «Фиорентиной» по трансферу 24-летнего аргентинца.

Бельтран выступает за «Фиорентину» с 2023 года. Аргентинец сыграл в 98 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

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Стефано Пиоли
Футбол
ФК Фиорентина
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