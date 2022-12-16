Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 11:18

Ди Марцио считает, что у Роналду нет вариантов на продолжение карьеры в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал о ситуации с нападающим Криштиану Роналду, который в данный момент находится без клуба.

«Единственное предложение, которое он получил, исходило от «Аль-Нассра». Они уже хотели подписать его летом, и теперь на столе стоит предложение в 200 миллионов евро за контракт на два с половиной года. Криштиану действительно хотел остаться в Европе, но конкретных предложений от европейских клубов ему не поступало. Только из «Ньюкасла», но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в «Аль-Насср». Конечно, у него нет действующего контракта, поэтому предложения все еще могут поступать, но мне интересно, произойдет ли это», — приводит слова Ди Марцио Soccernews.nl.

Он также заявил, что на данный момент единственным вариантом для Роналду являются арабские клубы, например, из Дубая.

«В Европе у него нет вариантов. Да, португальский «Спортинг» очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с «Аль-Насром» и другими арабскими клубами», — добавил Ди Марцио.

7 декабря Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

На чемпионате мира-2022 сборная Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул клуб в слезах.

Источник: https://www.soccernews.nl/news/exclusief-di-marzio-ajax-droomt-van-terugkeer/
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как освоить новую профессию
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
Президент «Аль-Насра»: «Желаю Роналду всего наилучшего при любом его решении»
Неста заявил, что считает Роналду одним из лучших в мире
Глава «Аль-Насра» — о переходе Роналду: «Кто это? Не знаю»
Владимир Кузьмичев: «Сейчас иностранцы «Локомотива» могут воспользоваться лазейкой ФИФА и покинуть клуб»
Глушаков: «Пришли с руководством «Химок» к общему пониманию, что мне нет смысла ехать на первые сборы»
В «Зените» заявили, что не собираются подписывать Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» и «МЮ» интересуются Дюмфрисом

«Манчестер Сити» хочет подписать Саку и Беллингема
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости