«Олимпиакос» объявил о переходе Марселу

Экс-защитник «Реала» Марселу стал игроком «Олимпиакоса». Греческий клуб на официальном сайте объявил о подписании контракта с 34-летним бразильцем.

Защитник с 1 июля был в статусе свободного агента, так как у него закончился срок лействия контракта с «Реалом».

Марсело — самый титулованный игрок в истории «Реала». Вместе с командой он завоевал 25 трофеев. Игрок выступал за мадридский клуб с 2007 по 2022 год. На его счету 37 голов и 103 результативные передачи в 544 матчах за сливочных.

За «Олимпиакос» выступает экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.