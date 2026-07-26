Романо: «Реал» и «Лейпциг» согласовали трансфер Яна Диоманде
«Реал» и «Лейпциг» достигли договоренности о переходе нападающего Яна Диоманде в мадридскую команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфера превысила 100 миллионов евро. На этой неделе 19-летний игрок вылетит в Мадрид для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со «сливочными», который будет рассчитан до июня 2031 года.
Диоманде присоединился к «Лейпцигу» летом 2025 года, до этого он выступал за «Леганес». В сезоне-2025/26 футболист провел 36 матчей за немецкую команду во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. На чемпионате мира-2026 форвард сыграл в четырех матчах за сборную Кот-д'Ивуара и сделал 1 результативную передачу.
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13
|Севилья
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
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|26.08
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|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
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