«Труа» арендовал полузащитника «Коламбуса» Пикара

«Труа» подписал арендное соглашение с полузащитником «Коламбуса» Уго Пикаром. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.

23-летний француз играет за «Коламбус» с июля 2025 года. В сезоне-2026 в 18 матчах футболист забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. При этом у «Труа» будет опция на выкуп спортивных прав на игрока.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.