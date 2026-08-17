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«Ковентри» подписал форварда «Ноттингем Форест» Авонийи

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи перешел в «Ковентри», сообщает пресс-служба клуба.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 9 миллионов фунтов стерлингов.

Авонийи выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. Он провел за команду 103 матча, забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.

Ранее Авонийи также играл за «Ливерпуль», немецкий «Франкфурт», нидерландский «Неймеген», бельгийские «Мускрон» и «Гент», «Майнц» и «Унион Берлин».

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ФК Ковентри Сити
ФК Ноттингем Форест
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