«Челси» и «Интер» летом могут обменяться игроками

«Челси» хочет приобрести полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, лондонцы готовы отдать в обмен на 28-летнего датчанина хавбека Жоржиньо. Клубы уже ведут переговоры по поводу возможного перехода. «Интер» готов отпустить Эриксена в летнее трансферное окно.

В прошлом месяце в СМИ появилась информация, что футболист может вернуться в «Тоттенхэм», откуда в 2020 году перешел в итальянский клуб.

В текущем розыгрыше хавбек провел 18 матчей, отметившись 1 голом. Его соглашение с «Интером» рассчитано до лета 2024 года. 29-летний Жоржиньо в нынешнем сезоне участвовал в 22 матчах, забил 6 голов и сделал 1 передачу. Его контракт с «синими» истекает в 2023 году.