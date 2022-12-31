«Аль-Наср» объявил о переходе Роналду

Форвард Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», сообщает официальный Twitter клуба.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».