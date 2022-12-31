Футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Думаю, что для Роналду, с финансовой точки зрения, это уникальное предложение. Это потрясающий контракт. Вряд ли кто-то получает такие деньги. Наверное, он заслуживает. Иначе не платили бы. С другой стороны, со спортивной точки зрения, это далеко от того, что он сам хотел. Он хотел играть в топовый и хороший футбол в Европе. Не получилось, по всей вероятности, из-за тех событий, которые были в Англии и потом в сборной команде. В топовом клубе такое поведение не простят, поэтому у него не появилось никакого серьезного предложения от топ-команд в Европе. Саудовская Аравия — компромисс. Он может зарабатывать и играть в футбол. С топовым футболом он прощается или берет паузу. Вернется ли он когда-то в Европу? С таким контактом трудно», — сказал Барбоза «СЭ».

37-летний португалец является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».