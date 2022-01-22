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Питался фастфудом, опаздывал на тренировки, а сейчас воюет с клубом. За Дембеле заплатили 105 миллионов, но он загубил карьеру в «Барселоне»

«Барселона» хочет продать Усмена Дембеле: история конфликта полузащитника с клубом
Леонид Александров
Корреспондент
Усман Дембеле.
Фото AFP
А всего пять лет назад считался наследником Неймара.

Летом 2017 года молодой и перспективный француз Усман Дембеле всего через сезон после перехода из «Ренна» в «Боруссию» Д захотел на повышение. Интерес «Барселоны» настолько воодушевил парня, что тот решил бойкотировать тренировки, когда руководство немецкого клуба отказалось его отпускать в Каталонию. В итоге 105 миллионов евро от руководства сине-гранатовых (плюс еще возможные 42 миллиона в виде бонусов) решили все проблемы «Боруссии», но создали множество бед «Барселоне» — типичная ситуация времен правления Жозепа Бартомеу.

Усман Дембеле. Хрустальный Дембеле. Пока каждый его матч обходится «Барселоне» в 1,8 миллиона евро

Французский вингер быстро стал поводом для насмешек. На презентации футболист во время чеканки не смог удержать мяч на весу. К слову, трансфер произошел вскоре после продажи Неймара в «ПСЖ», то есть Дембеле был призван на замену техничному бразильцу. Многие болельщики «Барсы» уже тогда сделали плачевные выводы о дорогостоящем новичке, но Эрнесте Вальверде не имел права быть столь поспешным. Главному тренеру каталонцев стоило как минимум выпустить футболиста на поле. За голевой передачей в дебютной игре с «Эспаньолом» последовал выход в стартовом составе на матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Однако счастье длилось недолго. Уже в третьем официальном матче за клуб Дембеле получил травму и выбыл на три месяца.

Это повреждение подколенного сухожилия стало далеко не единственным для француза. Всего с момента многомиллионного трансфера Дембеле пробыл в лазарете около 700 дней: почти два года вне футбола и 102 пропущенных матча. Выходил же на поле в сине-гранатовой майке Усман 129 раз и далеко не всегда проводил на поле все 90 минут.

Проблемы со здоровьем у Дембеле начались именно в «Барселоне» — до того он не выделялся повышенной травматичностью. Есть версия, что все дело в режиме и питании игрока. В 2018 году каталонский клуб нанял французу личного шеф-повара. В «Барселоне» хотели убедиться, что Дембеле не ест фастфуд. Надолго парня не хватило, и он быстро уволил повара. В мае 2021 года в интервью beIN Sports вингер заявил следующее: «Невозможно четыре года играть в «Барсе», не ведя здоровый образ жизни».

Кроме питания были и другие проблемы. Дембеле вечно опаздывал на тренировки и другие командные мероприятия. Например, во второй сезон в «Барсе» француз из-за опоздания на предматчевую установку потерял место в старте на игру Лиги чемпионов с «Интером». И все это происходило при травмированном Лионеле Месси. На поле пришлось отдуваться резервистам Рафинье и Муниру Эль-Хаддади. Впрочем, зачем так глубоко погружаться в историю, вот случай из сентября 2020 года. Журналисты запечатлели прибытие Дембеле на базу «Барселоны» с 15-минутным опозданием. При этом футболист, сидя за рулем, смотрел в экран телефона. Подобная спешка на тренировку и забота о себе и окружающих не вызвали воодушевления прессы.

Но даже все эти выходки могли не стоить Дембеле карьеры в «Барселоне». Увольнения Роналда Кумана и приход Хави на пост главного тренера совпали с восстановлением 24-летнего нападающего от очередной травмы. Хави верил в Усмана. «Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Ему нужно много работать и быть целеустремленным. А что касается футбольных навыков, то у него есть потенциал стать мировой звездой», — говорил 41-летний тренер на своей презентации.

При Хави француз вышел на поле 10 раз, отметился двумя ассистами и голом в ворота «Линареса» из третьей лиги в Кубке Испании. Не густо для потенциально лучшего вингера в мире. Но так не считают сам Дембеле и его агент Мусса Сиссоко. Контракт нападающего с «Барселоной» истекает летом 2022 года. Сиссоко пытается добиться для клиента повышения зарплаты до 40 миллионов евро в год. В ход идут и разговоры со СМИ.

«Они сами теряют Дембеле. «Барселона» не может угрожать тем, что не выпустит его на поле в течение шести месяцев, если мы не подпишем контракт. Это давление не сработает с такими людьми, как мы», — заявил Сиссоко в разговоре с RMC о ходе переговоров.

«Барселона» не стала терпеть такие нападки в сторону клуба. 20 января спортивный директор Матеу Алемани сообщил о желании Дембеле уйти из клуба.

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все эти шесть месяцев у нас был диалог, клуб делал различные предложения, пытаясь найти возможность сохранить игрока, но все эти предложения были отвергнуты агентами футболиста. Сегодня, 20 января, за 11 дней до закрытия трансферного окна, очевидно, что Дембеле не хочет продолжать карьеру в «Барселоне». Он больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдет до конца января. Нам нужны преданные игроки», — цитирует Алемани Mundo Deportivo.

Хави поддержал руководство и оставил француза вне заявки на игру 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3 д.в.).

«Дембеле важен для нас, но это решение клуба, с которым мы согласны. Я не думаю, что отсутствие Усмана отразится на команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

А Дембеле продолжает воевать за пределами поля. «Не думаю, что я вне проекта. У меня есть контракт, и я доступен для Хави. Я не сдамся», — написал он в Instagram.

Что бы ни говорил Дембеле, но его дни в «Барселоне» сочтены. Каталонцы пытаются продать француза до истечения январского трансферного окна, а претендентов, на удивление, немало. «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» хотят заполучить головную боль активнее остальных. Вот только 105 миллионов евро уже не вернуть.

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3
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