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Карлос Солер стал автором первого гола нового сезона чемпионата Испании. Пенальти заработал Черышев

22:14
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото AFP
Карлос Солер и Денис Черышев. Фото AFP
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Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер реализовал пенальти в матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Он стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Испании.

11-метровый заработал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Он на дриблинге вошел с фланга в штрафную, где его и сбили с ног.

Валенсия — Хетафе

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Иван Шитик все материалы автора

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