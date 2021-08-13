Карлос Солер стал автором первого гола нового сезона чемпионата Испании. Пенальти заработал Черышев

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер реализовал пенальти в матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Он стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Испании.

11-метровый заработал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Он на дриблинге вошел с фланга в штрафную, где его и сбили с ног.