Карлос Солер стал автором первого гола нового сезона чемпионата Испании. Пенальти заработал Черышев
22:14
Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер реализовал пенальти в матче первого тура чемпионата Испании против «Хетафе». Он стал автором первого гола в новом сезоне чемпионата Испании.
11-метровый заработал полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев. Он на дриблинге вошел с фланга в штрафную, где его и сбили с ног.
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