Смолов и Черышев не могут выходить из дома без уважительной причины. Все из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Испании введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим жители страны не могут покидать свои квартиры без уважительной причины. Это касается и иностранцев, в том числе играющих в Испании полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и форварда «Сельты» Федора Смолова. Ранее из-за распространения болезни был прерван чемпионат страны.

По распоряжению правительства, выходить можно только по крайней необходимости: в магазин, на работу, в аптеку или помочь тем, кто в этом нуждается. При этом запрещено собираться в большие группы людей. При этом власти следят, чтобы не было столпотворений в супермаркетах. Все учебные заведения закрыты. Кроме того, центральное правительство Испании на время чрезвычайного положения отобрало часть полномочий у автономных регионов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 396 человек. Погибших — 5 833, выздоровевших — 73 968. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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