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Симеоне рассказал, почему не будет смотреть ближайший матч «Реала»

10:53
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не будет смотреть ближайшую встречу мадридского «Реала».

«Я нервничаю, наблюдая за конкурентами. Представьте, если я буду каждую неделю так переживать. Лучше я не буду смотреть, а потом узнаю, как все закончилось», — цитирует Симеоне Marca.

После 36 туров ла лиги «Атлетико» набрал 80 баллов и закрепился на первом месте. Отрыв от «Барселоны» — 4 балла, от «Реала» — пять, но команде предстоит сыграть сегодня с «Гранадой».

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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