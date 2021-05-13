Симеоне рассказал, почему не будет смотреть ближайший матч «Реала»
10:53
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что не будет смотреть ближайшую встречу мадридского «Реала».
«Я нервничаю, наблюдая за конкурентами. Представьте, если я буду каждую неделю так переживать. Лучше я не буду смотреть, а потом узнаю, как все закончилось», — цитирует Симеоне Marca.
После 36 туров ла лиги «Атлетико» набрал 80 баллов и закрепился на первом месте. Отрыв от «Барселоны» — 4 балла, от «Реала» — пять, но команде предстоит сыграть сегодня с «Гранадой».
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