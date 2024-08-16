Рианчо — о словах Абаскаля: «Я предпочитаю постоянно есть ветчину»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения «Альбасете» (1:2) в матче 1-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.

«Я предпочитаю постоянно есть ветчину. Надо будет спросить его, что он имеет в виду», — сказал Рианчо «СЭ».

Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».