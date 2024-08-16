Рианчо — о словах Абаскаля: «Я предпочитаю постоянно есть ветчину»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Гранады» Гильермо Абаскаля после поражения «Альбасете» (1:2) в матче 1-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
«Я предпочитаю постоянно есть ветчину. Надо будет спросить его, что он имеет в виду», — сказал Рианчо «СЭ».
Абаскаль тренировал «Спартака» с лета 2022 года. В середине апреля красно-белые объявили об увольнении тренера. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Габриэл Мизехауй
Жирона
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|1
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|1
|
|
Луис Милья
Хетафе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Андони Горосабель
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Ромен Перро
Бетис
|1
|0
|1
Новости