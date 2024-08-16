Абаскаль — о поражении «Гранады»: «Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма»

Главный тренер «Гранады» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче первого тура сегунды против «Альбасете» (1:2). Команда провела дебютную встречу под руководством Абаскаля.

«Мы пришли и завели болельщиков прессингом и атакующим футболом. Мы были хороши в этом плане. Мы постоянно попадали в створ. Если бы мы реализовали хоть один из этих моментов, это был бы большой результат.

Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма. Мы должны понимать, что некоторые вещи можно контролировать, а другие — нет. Гол после вбрасывания — это недостаток концентрации, но сегодня характер и индивидуальность были налицо. То, что в наших силах, мы постараемся сделать лучше, но я не ожидаю, что в следующем матче все будут в равных условиях», — приводит слова Абаскаля As.

Абаскаль летом 2024 года покинул «Спартак», который возглавлял с 2022 года. В июне 35-летний испанец возглавил «Гранаду».