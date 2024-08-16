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Сегодня, 17:59

Абаскаль — о поражении «Гранады»: «Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма»

Сергей Разин
корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Гранады» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче первого тура сегунды против «Альбасете» (1:2). Команда провела дебютную встречу под руководством Абаскаля.

«Мы пришли и завели болельщиков прессингом и атакующим футболом. Мы были хороши в этом плане. Мы постоянно попадали в створ. Если бы мы реализовали хоть один из этих моментов, это был бы большой результат.

Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма. Мы должны понимать, что некоторые вещи можно контролировать, а другие — нет. Гол после вбрасывания — это недостаток концентрации, но сегодня характер и индивидуальность были налицо. То, что в наших силах, мы постараемся сделать лучше, но я не ожидаю, что в следующем матче все будут в равных условиях», — приводит слова Абаскаля As.

Абаскаль летом 2024 года покинул «Спартак», который возглавлял с 2022 года. В июне 35-летний испанец возглавил «Гранаду».

ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
2
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
3
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
4
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
5
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
6
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
20
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
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Ойян Сансет

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Атлетик

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П
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Жирона

 1
Горка Гурусета

Горка Гурусета

Атлетик

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Луис Милья

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 1
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Унаи Гомес

Унаи Гомес

Атлетик

 1 0 1
Андони Горосабель

Андони Горосабель

Атлетик

 1 0 1
Ромен Перро

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