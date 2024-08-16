Абаскаль — о поражении «Гранады»: «Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма»
Главный тренер «Гранады» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче первого тура сегунды против «Альбасете» (1:2). Команда провела дебютную встречу под руководством Абаскаля.
«Мы пришли и завели болельщиков прессингом и атакующим футболом. Мы были хороши в этом плане. Мы постоянно попадали в створ. Если бы мы реализовали хоть один из этих моментов, это был бы большой результат.
Чтобы узнать вкус ветчины, нужно поесть дерьма. Мы должны понимать, что некоторые вещи можно контролировать, а другие — нет. Гол после вбрасывания — это недостаток концентрации, но сегодня характер и индивидуальность были налицо. То, что в наших силах, мы постараемся сделать лучше, но я не ожидаю, что в следующем матче все будут в равных условиях», — приводит слова Абаскаля As.
Абаскаль летом 2024 года покинул «Спартак», который возглавлял с 2022 года. В июне 35-летний испанец возглавил «Гранаду».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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2
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Габриэл Мизехауй
Жирона
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|1
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|1
|
|
Луис Милья
Хетафе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Андони Горосабель
Атлетик
|1
|0
|1
|
|
Ромен Перро
Бетис
|1
|0
|1