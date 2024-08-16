«Сельта» одержала волевую победу над «Алавесом» на старте сезона ла лиги
«Сельта» дома победила «Алавес» в матче первого тура чемпионата Испании — 2:1.
Счет в игре открыли гости — гол забил Кике Гарсия. У хозяев во втором тайме отметились Уиллиот Сведберг и Яго Аспас.
23 августа «Сельта» примет «Валенсию», «Алавес» сыграет дома с «Бетисом» 25-го числа.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|1
|П
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Унаи Гомес
Атлетик
|1
|0
|1
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