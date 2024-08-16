«Сельта» одержала волевую победу над «Алавесом» на старте сезона ла лиги

«Сельта» дома победила «Алавес» в матче первого тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в игре открыли гости — гол забил Кике Гарсия. У хозяев во втором тайме отметились Уиллиот Сведберг и Яго Аспас.

23 августа «Сельта» примет «Валенсию», «Алавес» сыграет дома с «Бетисом» 25-го числа.