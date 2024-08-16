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Сегодня, 22:03

«Сельта» одержала волевую победу над «Алавесом» на старте сезона ла лиги

Руслан Минаев
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«Сельта» дома победила «Алавес» в матче первого тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет в игре открыли гости — гол забил Кике Гарсия. У хозяев во втором тайме отметились Уиллиот Сведберг и Яго Аспас.

23 августа «Сельта» примет «Валенсию», «Алавес» сыграет дома с «Бетисом» 25-го числа.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
16 авг, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Алавес

0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
3
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
4
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
5
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
6
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
8
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
16
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 - : -
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Унаи Гомес

Унаи Гомес

Атлетик

 1 0 1
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