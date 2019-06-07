"Реал" объявил о переходе Азара

Нападающий "Челси" Эден Азар стал футболистом "Реала".

С 28-летним бельгийцем подписан пятилетний контракт, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

После прохождения медицинского осмотра Эден Азар будет представлен в качестве нового игрока "Реала". Презентация состоится в четверг, 13 июня, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что "Челси" продает Азара за сумму в 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Эден Азар выступал за "Челси" с 2012 года. За этот период нападающий провел 352 матча, забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи. В составе "синих" бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, а также обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В сезоне-2014/15 Азар был признан лучшим игроком АПЛ.