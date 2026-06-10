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Сегодня, 15:42

Marca: «Барселона» отказалась выкупать Рэшфорда у «МЮ»

Сергей Ярошенко

«Барселона» решила не выкупать нападающего Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед». сообщает Marca.

Отмечается, что 28-летний англичанин уже убрал название каталонского клуба из описания в социальных сетях.

По информации источника, основной причиной решения «Барселоны» стал переход в команду Энтони Гордона из «Ньюкасла», который также выступает на позиции левого вингера.

Рэшфорд выступал за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2025/26. На его счету 49 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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