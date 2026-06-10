«Хетафе» продлил контракт с Бордаласом до 2028 года

«Хетафе» продлил соглашение с главным тренером Хосе Бордаласом до 2028 года, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее СМИ сообщали, что темно-синие достигли принципиальной договоренности с экс-тренером Фабио Челестини.

Бордаласу 62 года, он возглавил «Хетафе» в апреле 2023 года. Ранее специалист также был главным тренером «Валенсии», «Алавеса» и «Эльче».

По итогам сезона-2025/26 «Хетафе» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и квалифицировался в Лигу конференций.