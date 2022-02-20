«Реал» попытается продать Азара летом

«Реал» не собирается продлевать контракты с Бэйлом, Иско и Марсело

«Реал» не собирается продлевать истекающие летом контракты с нападающим Гаретом Бэйлом, полузащитником Иско и защитником Марсело, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб попытается продать нападающего Эдена Азара в летнее трансферное окно.

Также под вопросом будущее защитника Хесуса Вальехо, полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса и нападающего Мариано Диаса.

После 25 туров ла лиги «Реал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблице. В первом матче 1/8 Лиги чемпионов мадридцы потерпели поражение от «ПСЖ» — 0:1.